استاندار گیلان گفت: موفقیت ورزشکاران در میادین بین‌المللی، فراتر از کسب مدال، موجب افزایش اعتماد به نفس عمومی، امیدآفرینی در جامعه و ترغیب نسل جوان به حضور در عرصه‌های ورزشی می‌شود.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس، امروز در مراسم تجلیل از افتخارآفرینان گیلانی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با قدردانی از تلاش ورزشکاران، مربیان، سرمربیان و مسئولان ورزشی استان، گفت: حضور ورزشکاران ایرانی در میدان‌های بین‌المللی، فارغ از رنگ مدال و نتیجه رقابت‌ها، شایسته قدردانی است و اراده و آمادگی این ورزشکاران برای دفاع از اعتبار ورزشی کشور را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به نقش عوامل مؤثر در موفقیت ورزشکاران، افزود: افتخارآفرینی در عرصه ورزش حاصل تلاش جمعی است و در کنار ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، رؤسای هیئت‌های ورزشی، اداره‌کل ورزش و جوانان، وزارت ورزش و جوانان و همه افرادی که در این مسیر نقش دارند، شایسته قدردانی هستند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش روز در ورزش قهرمانی، گفت: امروزه نمی‌توان نقش علم و فناوری را در موفقیت‌های ورزشی نادیده گرفت و کشور‌های پیشرو در رشته‌های مختلف ورزشی، علاوه بر برخورداری از تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب، از دانش تخصصی، روش‌های نوین تمرینی و دستاورد‌های علمی برای ارتقای عملکرد ورزشکاران خود استفاده می‌کنند.

هادی حق شناس با بیان اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در توسعه ورزش استان داشته باشند، افزود: انتظار می‌رود ظرفیت‌های علمی دانشگاه گیلان، به‌ویژه در حوزه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، بیش از گذشته در خدمت ورزش قرار گیرد و ارتباط میان دانشگاه و میدان عمل تقویت شود تا دستاورد‌های پژوهشی در مسیر افزایش آمادگی ورزشکاران و ارتقای سطح قهرمانی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه موفقیت ورزشکاران می‌تواند نسل جوان جامعه را برای انتخاب مسیر ورزش و پرورش استعداد‌های ورزشی تشویق کند، گفت: موفقیت ورزشکاران کشور در میادین بین‌المللی، احساس تعلق به سرزمین و هویت ملی را تقویت می‌کند و علاوه بر ایجاد شور و نشاط در داخل کشور، بازتابی مثبت از توانمندی‌های ایران در سطح جهانی به همراه دارد.

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت حمایت عملی از قهرمانان و فراهم‌سازی امکانات مناسب تمرینی، گفت: هر اقدامی که در چارچوب امکانات و ظرفیت‌های دولتی برای ایجاد و توسعه میادین ورزشی و فراهم‌کردن شرایط لازم برای قهرمانی ورزشکاران لازم باشد با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام خواهد شد.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه مراسم تجلیل فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های ورزشکاران به نمایندگی از مردم و دولت است، افزود: این مراسم نمادی از احترام و سپاسگزاری برای زحمات ورزشکارن است، هرچند این مراسم نمی‌تواند با ساعت‌ها تمرین، تلاش مستمر و سختی‌هایی که این ورزشکاران برای رسیدن به جایگاه قهرمانی تحمل کرده‌اند، قابل مقایسه باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اهمیت حمایت از بانوان ورزشکار، به افتخارآفرینی هنگامه کامیاب اشاره کرد و گفت: افتخارآفرینی بانوان ورزشکار تنها یک موفقیت فردی نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت دختران در فعالیت‌های ورزشی و پرورش استعداد‌های جدید در استان شود.

استاندار گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و زیرساخت‌های موجود استان برای توسعه ورزش، گفت: این استان از شرایط آب و هوایی، سواحل، جنگل‌ها و امکانات مناسبی برای گسترش رشته‌های مختلف ورزشی برخوردار است که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی، از این ظرفیت‌ها برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و حمایت از استعداد‌های جوان استفاده شود.

در پایان این مراسم، از ۱۱ نفر از افتخارآفرینان گیلانی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، شامل ورزشکاران مدال‌آور، مربیان و مسئولان فنی تیم‌های ملی در رشته‌های روئینگ، کایاک، شمشیربازی و کشتی، از جمله امیرحسین محمودپور، هنگامه کامیاب، علی آقامیرزایی، پیمان قویدل، عمران‌پور عسگرپرست، آرش بصارت‌دار، حمیرا برزگر، محمد رهبری، بهمن میرزایی، علی افتخاری و ابراهیم مهربان، با اهدای لوح تقدیر از سوی هادی حق‌شناس استاندار گیلان تجلیل شد.