به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امید شاکری امروز (شنبه، ۱۸ مهر) در نشست هم‌اندیشی سرپرست وزارت نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محل این شرکت با تأکید بر اینکه اهداف برنامه هفتم پیشرفت بر توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی متمرکز شده است، بیان کرد: صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ با ظرفیت نصب‌شده سالانه بیش از ۱۰۱ میلیون تن، بیش از ۷۵ میلیون تن محصول تولید کرده است.

وی ارزش محصولات تولیدشده در صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ را بیش از ۲۲ میلیارد دلار دانست و افزود: از این مقدار، ۱۲ میلیارد دلار صادر و بیش از ۱۰ میلیارد دلار در داخل فروخته شده است.

نقش مهم صنعت پتروشیمی در جلوگیری از خام‌فروشی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به سهم قابل توجه صنعت پتروشیمی در جذب سرمایه گفت: ۹۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار تا پایان ۱۴۰۴ در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است که نقش بسزایی در جلوگیری از خام‌فروشی و ارزآوری دارد.

شاکری تصریح کرد: سهم صنعت پتروشیمی از مصرف گاز در کشور به ۱۰ درصد هم در سال ۱۴۰۴ نرسیده است، اما ۲۲ میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کرده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های تأمین خوراک صنایع پتروشیمی در زمستان یادآور شد: صنعت پتروشیمی باید برای بقا و تأمین خوراک پایدار به توسعه بالادست ورود کند همان‌طور که اکنون طرح‌های بسیاری برای جمع‌آوری گاز‌های همراه را در دستور کار دارد.

برنامه افزایش حدود ۱۵ میلیون تنی ظرفیت تا پایان برنامه هفتم

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در برنامه هفتم توسعه به حدود ۱۱۱ میلیون تن در سال باید برسد، گفت: بنابراین از ابتدای برنامه هفتم، حدود ۱۵ میلیون تن به ظرفیت این صنعت افزوده می‌شود.

شاکری با اشاره به اثرات بالای صنعت پتروشیمی در ایجاد اشتغال در کشور تصریح کرد: با احتساب فقط یک حلقه، صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ برای ۱۴۸ هزار نفر به‌طور مستقیم و به‌طور غیرمستقیم برای یک میلیون و ۲۱۵ هزار نفر اشتغالزایی داشته است.

وی به هزینه‌کرد نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومانی صنایع پتروشیمی در مسئولیت‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۳ اشاره و بیان کرد: با دستور رئیس‌جمهوری، همه اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی این صنعت امسال در توسعه آموزش الکترونیکی مدارس صرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه را مطلوب دانست و گفت: بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت پتروشیمی با روندی مناسب در حال انجام است و اکنون ۶۰ درصد از ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه تولید بازگشته است.