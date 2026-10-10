رگبار‌های موقتی و احتمال رعد و برق، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، احتمال کاهش دید و کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا پایان هفته برای استان آسمانی قسمتی تا نیمه ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک، در بعضی ساعات غبار رقیق و در پاره‌ای نقاط به ویژه نواحی شمالی و شرقی رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود. در این خصوص هشدار زرد هواشناسی شماره ۳۵ صادر شده است. از فردا و روز دوشنبه کاهش نسبی خواهد داشت.