در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، راهکار‌های تأمین سوخت واحد‌های تولیدی، به‌ویژه گلخانه‌ها در فصل سرد سال، بررسی شد؛ نشستی که در آن، رتبه چهارم استان مرکزی در ارزیابی محیط کسب‌وکار کشور نیز اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تأمین سوخت مصرفی واحد‌های تولیدی و گلخانه‌ها در فصل سرد سال، پیش‌بینی سوخت جایگزین و بررسی افزایش هزینه‌های حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها، از مهم‌ترین محور‌های نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی بود.

استاندار مرکزی در این نشست با اشاره به کسب رتبه چهارم استان در ارزیابی شاخص‌های محیط کسب‌وکار کشور گفت: استان مرکزی بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، در میان ۳۱ استان کشور رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و مشکلات صادرات و واردات، فعالیت بخش خصوصی و کسب‌وکار‌ها در استان ادامه دارد و روند تولید متوقف نشده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های احتمالی تأمین گاز در زمستان پیش‌رو اظهار کرد: با توجه به کاهش بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور در پی حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی ضروری است.

استاندار مرکزی تأکید کرد: گلخانه‌داران و فعالان بخش کشاورزی باید از فرصت باقی‌مانده برای تأمین سوخت جایگزین، ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی استفاده کنند تا در صورت اعمال محدودیت گاز، کمترین آسیب به روند تولید وارد شود.

ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش کشاورزی و صنایع

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به شرایط دشوار تأمین انرژی در کشور گفت: با توجه به اولویت تأمین انرژی بخش خانگی در برنامه دولت، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی و صنایع، به‌ویژه صنایع غذایی که قطع انرژی در آنها امکان‌پذیر نیست، در فصل سرما ضرورت دارد.

محمد جمالیان درباره وضعیت محیط کسب‌وکار استان نیز افزود: استان مرکزی در این زمینه جایگاه مناسبی در کشور دارد و با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود، امکان ارتقای جایگاه استان تا رتبه نخست کشور فراهم است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت تسریع در ذخیره‌سازی سوخت جایگزین برای بخش کشاورزی، به‌ویژه گلخانه‌ها، تأکید کرد.

محمد جلالی گفت: گلخانه‌داران باید با تهیه مخزن و فراهم‌کردن امکان استفاده از مشعل‌های دوگانه‌سوز، برای تأمین سوخت دوم و ذخیره‌سازی آن در فرصت باقی‌مانده اقدام کنند تا در صورت محدودیت گاز، فعالیت واحد‌های تولیدی با مشکل مواجه نشود.

بررسی هزینه‌های حسابرسی شرکت‌ها

بررسی افزایش هزینه‌های حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها، دیگر محور نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی بود.

استاندار مرکزی در این زمینه گفت: با توجه به نقش حسابرسی در شفافیت مالی شرکت‌ها و اهمیت آن در امور مالیاتی، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و دریافت تسهیلات بانکی، مقرر شد پیشنهاد‌هایی برای بررسی و پیگیری به سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شود.

در این نشست همچنین گزارشی از وضعیت محیط کسب‌وکار استان مرکزی ارائه و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تداوم تولید تأکید شد.