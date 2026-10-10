اسکله بحرکان هندیجان با حدود ۶۳۰ لنج فعال، قلب تپنده صیادی خوزستان است؛ جایی که صیادان با وجود گرما و رطوبت، از دل خلیج فارس روزی خود را بیرون می‌کشند و بازار ماهی این شهر را برای خریداران شهرهای اطراف رونق می‌بخشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در اسکله بحرکان، صیادان تورهای خود را به آب می‌سپارند تا حاصل تلاششان را از دل دریا به ساحل بیاورند. شوریده، سبور و شانک از جمله ماهی‌هایی هستند که در این منطقه صید می‌شوند.

یکی از صیادان با اشاره به دشواری کار در شرایط آب‌وهوایی گرم می‌گوید: کار در این گرما سخت است، اما به این شرایط عادت کرده‌ایم و باید برای گذران زندگی تلاش کنیم.

صیادان همچنین با تأکید بر اهمیت امنیت دریا، از تلاش نیروهای حافظ امنیت برای ایجاد آرامش و اطمینان خاطر فعالان این حوزه قدردانی می‌کنند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش، حدود ۶۳۰ لنج در این حوزه فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده اهمیت صیادی در اقتصاد مناطق ساحلی استان است.

بازار ماهی‌فروشان هندیجان نیز به‌عنوان یکی از مراکز عرضه آبزیان مورد توجه قرار گرفته است؛ بازاری که ماهی‌های تازه صیدشده در آن عرضه می‌شوند و خریدارانی از شهرهای اطراف، از جمله ماهشهر، برای خرید به آن مراجعه می‌کنند.

از صید در آب‌های خلیج فارس تا عرضه در بازارهای محلی، فعالیت صیادان و فعالان حوزه فروش آبزیان، بخشی از چرخه اقتصادی مناطق ساحلی خوزستان را تشکیل می‌دهد.