به مناسبت گرامیداشت «هفته ملی کودک»، جمعی از دوستداران طبیعت، فعالان زیست‌محیطی و مسئولان اجرایی مهاباد با حضور در حاشیه سد مهاباد، اقدامی نمادین و فرهنگی را رقم زدند. این برنامه که با هدف ترویج فرهنگ طبیعت‌دوستی و نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری در نسل آینده اجرا شد، جلوه‌ای از همدلی برای حفاظت از یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های آبی و گردشگری منطقه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سد مهاباد، نگینِ آبیِ این شهرستان که همواره پذیرای گردشگران از جای‌جای کشور است، امروز شاهدِ حضورِ کسانی بود که برای «آینده» می‌جنگند. در اقدامی فرهنگی به مناسبت هفته ملی کودک، دوستداران محیط‌زیست، محیط‌بانان و کودکان با کیسه‌های زباله به حاشیه این سد آمدند تا با دست‌های خود، چهره‌ی این پهنه آبی را از زباله‌ها پاک کنند.

شیخ‌مندی، از فعالان زیست‌محیطی مهاباد، ضمن تأکید بر اهمیت این حرکت جمعی، می‌گوید: پاکسازی فیزیکی سد یک مرحله است، اما هدف اصلی ما، ساختن ذهنیتی است که در آن محیط‌زیست، خانه ماست. ما اینجا هستیم تا به کودکان بیاموزیم که هر زباله‌ای که برداشته می‌شود، گامی برای حفظ حیات است.

شیدا نصرتی، مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ مهاباد، نیز با اشاره به پیوند هفته کودک و محیط‌زیست تصریح کرد: هفته کودک بهترین فرصت است تا مفاهیم بزرگ انسانی مانند حفاظت از طبیعت را در قالب فعالیت‌های عملی و سرگرم‌کننده به کودکان منتقل کنیم تا آنها خود را حافظانِ آینده‌ی زمین بدانند.

در این برنامه، جلوه‌های زیبایی از همکاری دیده می‌شد؛ از حضور محیط‌بانان و پاکبانان خدوم که در کنار مسئولان شهرستان، از جمله فرماندار مهاباد، دوشادوش مردم به پاکسازی پرداختند. فاروق سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد، این مشارکت را الگویی برای فعالیت‌های آینده دانست و اظهار داشت: سد مهاباد علاوه بر اینکه منبع اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه است، ریه‌ی تنفسی و جاذبه گردشگری مهاباد نیز محسوب می‌شود. حفاظت از این منطقه، تنها وظیفه اداره محیط زیست نیست، بلکه مسئولیتی همگانی است.

سد مهاباد که در فصول مختلف سال، مقصد اصلی گردشگران است، همواره با چالش تولید پسماند از سوی مسافران مواجه بوده است. اقدامات این‌چنینی که با همکاری مردم و مسئولان انجام می‌شود، تلنگری به گردشگران و شهروندان است تا در حفظ پاکیزگی این زیست‌بوم تلاش کنند.

امروز حاشیه سد مهاباد نه تنها از زباله‌ها پاک شد، بلکه بذرِ دوستی با طبیعت در قلب‌های کوچکِ کودکانی کاشته شد که آینده‌سازان این سرزمین‌اند. پاکسازی امروز، فراتر از یک فعالیتِ نمادین، دعوتی است از همه ما؛ تا به یاد داشته باشیم که زمین، امانتی است که باید آن را پاکیزه‌تر از آنچه تحویل گرفته‌ایم، به نسل‌های بعدی بسپاریم.