نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت کاهش فاصله میان درآمدهای استان یزد و اعتبارات بازگشتی به استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صباغیان نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث ناترازی بین درآمد در استان و اعتباراتی که به نحوی به استان برمی‌گردد، این واقعیتی است که وجود دارد، ما گاهی در درآمد رتبه ششم بودیم ولی در بازگشت اعتبارات عمرانی رتبه بیست و هفتم یا بیست و هشتم بودیم.

نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس شورای اسلامی گفت: همیشه هم این موضوع مورد اعتراض ، نمایندگان مجلس ، استانداران ، استانداران قبلی و مسئولین بوده است تلاش ما این است که این فاصله کم بشود.

وی ادامه داد: ما یک سری اعتبارات، بحث‌های مسئولیت‌های اجتماعی و عوارضی هم در سطح استان گرفته می‌شود که آن متعلق به خود شهرستان است و سعی شده که توی این زمینه محاسبه نشود ، ولی نیاز دارد که در این زمینه با پیگیری ها این فاصله کاهش پیدا کند.

نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس شورای اسلامی گفت: استان یزد نسبت به استان‌های دیگر از نظر واحدهای تولیدی و صنعتی، وضعیت بهتری دارد و درآمد بهتری هم دارد که این هم خودش نمی‌تواند دلیلی باشد و همچنان برای گرفتن حقوق استان و کاهش فاصله میان درآمدها و اعتبارات، پیگیری‌های بیشتری لازم است.