فرماندار شهرستان اراک از انتخاب واحد‌های مسکونی ۱۱۰ متقاضی پروژه‌های شهید نجفی و ساختار سبز شهر امیرکبیر در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عبدالرضا حاجی‌علی‌بیگی، فرماندار شهرستان اراک، گفت: ۱۱۰ متقاضی مسکن در پروژه‌های شهید نجفی و ساختار سبز شهر امیرکبیر، روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه واحد‌های مسکونی خود را انتخاب می‌کنند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی به متقاضیان از طریق پیامک انجام شده است تا در موعد تعیین‌شده برای انتخاب واحد‌های خود مراجعه کنند.

فرماندار شهرستان اراک با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان مسکن اظهار کرد: انتخاب واحد‌های مسکونی، گامی امیدبخش در مسیر خانه‌دار شدن خانواده‌ها و به ثمر نشستن انتظار و پیگیری‌های آنان است.

حاجی‌علی‌بیگی همچنین تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با پیگیری مستمر روند اجرای پروژه‌ها، زمینه پیشرفت کار و تحقق وعده خانه‌دار شدن متقاضیان فراهم شود.