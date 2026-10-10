همزمان با گرامیداشت هفته ملی کودک، کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهاباد با هدف توزیع شادی و دانش، راهی مدرسه دخترانه سیدآباد شد. این حرکت فرهنگی که با استقبال پرشور دانش‌آموزان همراه بود، با اجرای برنامه‌های متنوعی همچون قصه‌گویی، آموزش شطرنج و اهدای کتاب، دریچه‌ای نو به روی تخیل کودکان این منطقه گشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، صدای خنده و هیاهوی کودکان در حیاط مدرسه دخترانه سیدآباد، امروز طنین متفاوتی داشت. این بار نه زنگ تفریحِ معمولی، بلکه صدای رسیدنِ کامیونِ «دنیایِ کتاب» بود که همه را به دور خود جمع کرده بود. کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهاباد با حضور در این مدرسه، به مناسبت هفته ملی کودک، برنامه‌هایی را تدارک دید که مدرسه را به فضایی برای بازی، یادگیری و رؤیاپردازی تبدیل کرد.

دانش‌آموزان که با اشتیاق دور قفسه‌های کتابخانه سیار جمع شده بودند، با دنیایی از رنگ و قصه روبه‌رو شدند. اما این برنامه تنها به امانت گرفتن کتاب محدود نشد؛ اجرای فعالیت‌های گروهی، قصه‌گویی‌های خلاقانه و بازی‌های فکری، روز متفاوتی را برای این دانش‌آموزان رقم زد.

یکی از دانش‌آموزان که در کلاسِ بازی‌های فکری شرکت کرده بود، با هیجان از یادگیری شطرنج می‌گوید و دیگری، از دنیای جادوییِ قصه‌گویی که ذهنش را به سفر برده است.

شادی پاکزاد، مربی کانون پرورش فکری که در این برنامه حضور داشت، معتقد است: هدف ما این است که کودک، کتاب را نه یک ابزارِ خشک آموزشی، بلکه یک هم‌بازیِ خوب برای لحظه‌های شادی خود بداند.

افسانه بازیار، مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۱ مهاباد، با تأکید بر اهداف این طرح می‌گوید: حضور کتابخانه سیار در مناطق مختلف، به‌ویژه محله‌ها و روستا‌های کمتربرخوردار، تنها یک فعالیتِ فصلی نیست؛ بلکه راهبردی است تا دسترسیِ عادلانه به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی برای تمام کودکان مهابادی، فارغ از موقعیت جغرافیایی‌شان فراهم شود.

به گفته وی، این کتابخانه سیار با عبور از خیابان‌ها و جاده‌ها، مرز میان مرکز شهر و مناطق دورتر را از بین برده و تلاش می‌کند تا هیچ کودکی از لذتِ خواندن و یادگیری محروم نماند.

امروز کتابخانه سیار کانون پرورش فکری، بیش از آنکه کتابی به امانت بدهد، خاطره‌ای در ذهن این دانش‌آموزان حک کرد؛ خاطره‌ای از روزی که «شادی» و «دانایی» با هم به کلاس درس آنها آمدند تا نشان دهند که برای لبخند زدن و رویاپردازی، تنها یک جرقه کافی است.