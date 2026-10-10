پخش زنده
امروز: -
فرماندار کلیبر از وارد آمدن خسارت ۱۰ میلیارد تومانی بر اثر بارش سیلآسا و تگرگ در بخش آبشاحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رضا محمدی گفت:بر اثر بارش سیلآسا و تگرگ در روستاهای قانلو، سیرک و محمدان و همچنین اراضی پایاب سد ارسباران به محصولات کشاورزی، باغات و برنج تولیدی خسارت ۱۰ میلیارد تومانی وارد شده است.
فرماندار کلیبر گفت:خسارتهای وارده شامل ۱۱ تن برنج سفید به ارزش ۶ میلیارد تومان، یک تن شلتوک به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خسارت به باغات و محصولات زراعی از جمله یونجه، ماش و کلزا است.