به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رضا محمدی گفت:بر اثر بارش سیل‌آسا و تگرگ در روستا‌های قانلو، سیرک و محمدان و همچنین اراضی پایاب سد ارسباران به محصولات کشاورزی، باغات و برنج تولیدی خسارت ۱۰ میلیارد تومانی وارد شده است.

فرماندار کلیبر گفت:خسارت‌های وارده شامل ۱۱ تن برنج سفید به ارزش ۶ میلیارد تومان، یک تن شلتوک به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خسارت به باغات و محصولات زراعی از جمله یونجه، ماش و کلزا است.