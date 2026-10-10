۲۱ بانوی آتش‌نشان از امروز، شنبه، ۱۸مهرماه ۱۴۰۵، فعالیت خود را در بخش‌های مختلف این سازمان آغاز کردند.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: این در حالی است که پیش‌تر ۲۱بانوی آتش‌نشان برای نخستین‌بار در مجموعه آتش‌نشانی مشهد جذب شده بود و این نیرو‌های جدید پس از طی مراحل آموزشی، در حوزه‌های مرتبط با امداد، نجات و مدیریت حوادث ایفای نقش خواهند کرد.

آتشپاد امیر حسامی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بانوان پذیرفته‌ شده از ۱۸مهرماه فعالیت خود را در بخش‌های مختلف سازمان آغاز کردند تا ضمن آشنایی نزدیک با ساختار، فرایند‌ها و مأموریت‌های تخصصی مجموعه، زمینه لازم برای حضور مؤثر در حوزه‌های عملیاتی را فراهم کنند.

وی ادامه داد: این نیرو‌ها در ادامه، آموزش‌های ضمن خدمت و دوره‌های تخصصی مورد نیاز را طی خواهند کرد و پس از تکمیل آموزش‌ها و کسب آمادگی‌های لازم، متناسب با حوزه تخصصی و مأموریت‌های تعریف‌شده، به چرخه عملیاتی سازمان خواهند پیوست.

حسامی ورود بانوان به مجموعه آتش‌نشانی مشهد را گامی تازه در توسعه ظرفیت‌های نیروی انسانی این سازمان دانست و گفت: این مهم موجب بهره‌گیری از توانمندی بانوان در حوزه‌های امدادی و مدیریت حوادث به شمار می‌رود؛ به‌ویژه در حوادثی که حضور نیرو‌های زن برای ارائه خدمات مناسب به بانوان و سایر افراد حادثه‌دیده ضرورت دارد.