به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس پلیس فتا استان از شگردجدید مجرمان سایبری در پوشش ارسال کارت دعوت عروسی خبر داد و گفت: نصب فایل‌های آلوده با این عنوان می‌تواند زمینه سرقت اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان را فراهم کند.

سرهنگ "امیر رمضان زاده" از شهروندان خواست از نصب فایل‌های ناشناس، به‌ویژه فایل‌های دارای پسوند APK، خودداری کرده و حتی هنگام دریافت پیام از دوستان و آشنایان، پیش از باز کردن فایل از صحت آن اطمینان حاصل کنند.

وی همچنین بر به‌روزرسانی تلفن همراه و فعال‌بودن قابلیت Google Play Protect تأکید کرد و افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک یا برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند.