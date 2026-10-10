فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: فردی که با اقدام تروریستی پنجشنبه گذشته رئیس پلیس پیشگیری فاریاب را به شهادت رسانده بود، با اقدامات عملیاتی پلیس استان به هلاکت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: فردی که با اقدام تروریستی، در عصر روز پنجشنبه ۱۶ مهر، رئیس پلیس پیشگیری فاریاب را به شهادت رسانده بود، در پی اقدامات عملیاتی پلیس استان به هلاکت رسید.

سردار موقوفه‌ئی افزود: در پی اقدام تروریستی و شهادت سرهنگ مهدی جمشیدی گوشکی در شهرستان فاریاب، تلاش‌های تخصصی و عملیاتی پلیس از همان دقایق اولیه، برای شناسایی و برخورد با عاملان این جنایت با جدیت دنبال شد که در نهایت و در کمتر از ۴۸ ساعت، به هلاکت عامل این ترور انجامید.

فرماندهی انتظامی استان کرمان ضمن تأکید بر عزم راسخ پلیس در صیانت از امنیت عمومی، اعلام می‌دارد که تعرض به حافظان نظم و امنیت و ارتکاب اقدامات تروریستی، خللی در اراده استوار مدافعان امنیت ایجاد نخواهد کرد و پلیس با اقتدار و قاطعیت، برخورد با مخلان امنیت مردم را در دستور کار دارد.