به مناسبت روز جهانی تخم‌مرغ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با هدف ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان درباره نقش حیاتی پروتئین در سلامت و رشد، مراسمی آموزشی و ترویجی را در دبیرستان دخترانه سمیه خضرآباد برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا میرجلیلی مدیر جهادکشاورزی شهرستان گفت: در راستای توسعه فرهنگ تغذیه سالم و آشنایی نسل جوان با منابع ارزشمند پروتئینی، مراسم ویژه روز جهانی تخم‌مرغ با حضور مسئولان مربوطه، کادر آموزشی و دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه سمیه در منطقه خضرآباد برگزار گردید.

وی افزود: در این مراسم که با هدف تبیین اهمیت مصرف تخم‌مرغ به عنوان یکی از ارزان‌ترین و باکیفیت‌ترین منابع پروتئین در رژیم غذایی دانش‌آموزان برگزار گردید، بر نقش کلیدی این محصول در تقویت سیستم ایمنی و رشد فیزیکی و ذهنی نوجوانان تأکید شد.

علیرضا میرجلیلی، در سخنانی ضمن تجلیل از تلاش‌های کادر تعلیم و تربیت منطقه، خاطرنشان کرد: تخم‌مرغ تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه یک واحد کامل تغذیه‌ای است که دسترسی به آن برای تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه دانش‌آموزان در دوران رشد، ضروری است. هدف ما از برگزاری این برنامه در محیط مدرسه، پیوند دادن دانش تخصصی کشاورزی با فرهنگ تغذیه در خانواده‌هاست.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به نقش تولیدکنندگان محلی و اهمیت نظارت بر سلامت محصولات دامی، افزود: تلاش‌های گسترده‌ای در سطح شهرستان برای تضمین سلامت و کیفیت محصولات پروتئینی از جمله تخم‌مرغ انجام می‌شود تا اطمینان حاصل گردد که محصولات عرضه شده به بازار، بالاترین استاندارد‌های بهداشتی را دارا هستند.

در بخش دیگری از این مراسم، دانش‌آموزان با حضور در ایستگاه‌های آموزشی، با مزایای مصرف تخم‌مرغ و همچنین اهمیت تنوع در رژیم غذایی آشنا شدند، این برنامه در قالب بخشی از سیاست‌های ترویجی جهاد کشاورزی برای تعامل مستقیم با جامعه هدف و آموزش‌های سلامت‌محور برنامه‌ریزی شده است.