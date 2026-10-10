۲۴ تیم شرکت کننده در مسابقات والیبال ساحلی المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ قرعه کشی شدند و ایران با اتریش، کنگو و جزیره کایمن همگروه شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بازی‌های المپیک رده سنی جوانان ۹ تا ۲۲ آبان به میزبانی داکار پایتخت سنگال برگزار می‌شود.

کاروان ورزشی ایران در ۱۴ رشته این بازی‌ها از جمله والیبال ساحلی شرکت می‌کند که ۲۴ تیم شرکت کننده در مسابقات والیبال ساحلی این بازی‌ها معرفی شدند. تیم آلمان از نظر امتیازی در صدر جدول قرار دارد و ایران نیز با ۲۴۰ امتیاز در رتبه دوازدهم است.

فدراسیون جهانی والیبال قرعه کشی این مسابقات را انجام داد که تیم ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) در گروه دوم با تیم‌های اتریش، کنگو و جزیره کایمن همگروه است.

گروه بندی مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های المپیک جوانان داکار به شرح زیر است که این مسابقات ۹ تا ۱۳ آبان پیگیری می‌شود:

گروه اول: آلمان، سیرالئون، نامیبیا و مراکش

گروه دوم: اتریش، ایران، کنگو و جزیره کایمن

گروه سوم: استرالیا، قزاقستان، عربستان سعودی و غنا

گروه چهارم: نروژ، شیلی، نیکاراگوئه و آفریقای جنوبی

گروه پنجم: ونزوئلا، برزیل، آمریکا و گواتمالا

گروه ششم: سنگال، ترکیه، سوئد و پالائو

بسکتبال سه نفره، تیراندازی با کمان، ووشو، تکواندو، تنیس روی میز، شنا، ورزش‌های سه گانه، اسکیت برد، قایقرانی بادبانی، راگبی هفت نفره، روئینگ ساحلی، جودو، فوتسال، شمشیربازی، سوارکاری، دوچرخه سواری، بوکس، کشتی ساحلی، والیبال ساحلی، هندبال ساحلی، بیس بال، بدمینتون، دوومیدانی و ... از جمله رشته‌های ورزشی بازی‌های المپیک جوانان سنگال ۲۰۲۶ است.