تفرجگاه‌های شهرستان‌های درگز، کلات، قوچان و چناران تا پایان روز یکشنبه، در پی هشدار هواشناسی تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی گفت: تفرجگاه‌ها و مناطق زیر پوشش حفاظت محیط زیست استان در شهرستان‌های درگز، کلات، قوچان و چناران تا پایان روز یکشنبه (۱۹ مهرماه) تعطیل است.

داوود نورمحمدی افزود: با توجه به هشدار نارنجی شماره ۵۷ و پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی مبنی بر وقوع سیل و پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه، تمامی مناطق تفرجگاهی تحت مدیریت حفاظت محیط زیست این شهرستان‌ها تا پایان روز یکشنبه تعطیل است.

وی بیان کرد: از شهروندان و گردشگران درخواست می‌کنیم با توجه به ورود سامانه بارشی به استان و پیش‌بینی بارش‌های سیل‌آسا و رگباری و سیلابی شدن مسیل‌ها از ورود به مناطق تفرجگاهی و حفاظت شده تحت مدیریت این سازمان در شهرستان‌های درگز، کلات، قوچان، چناران امروز و فردا (یکشنبه) جدا خودداری کنند.

نورمحمدی گفت: در این مدت خودداری از تردد‌های غیر ضروری و حضور در مناطق کوهستانی و بستر‌های مسیل و رودخانه‌ها برای حفظ سلامت و جان مردم نیز مورد تاکید است.