در آستانه «هفته کتاب و کتابخوانی»، نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهاباد با محوریت بررسی چالش‌های حوزه مطالعه، توسعه عدالت فرهنگی در روستا‌ها و برنامه‌ریزی برای رویداد‌های پیش‌رو برگزار شد. در این نشست، خبرِ رونمایی از ۶ عنوان کتاب از نویسندگان بومی این شهرستان به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص هفته کتاب اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی مهاباد، این بار نه تنها محفلی برای بررسی وضعیت سرانه مطالعه، که بستری برای هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی در راستای ارتقای آگاهی عمومی بود. در این جلسه که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، موضوعاتی همچون موانع اجرایی نمایشگاه‌های کتاب، نحوه تخصیص اعتبارات فرهنگی و راهکار‌های ترویج فرهنگ مطالعه در مناطق محروم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سالاری، رئیس کتابخانه‌های عمومی مهاباد در این نشست با اعلام خبر‌های خوش برای علاقه‌مندان به حوزه نشر، گفت: امسال در هفته کتاب و کتابخوانی، شاهد رونمایی از ۶ عنوان کتاب جدید از نویسندگان خوش‌قلم و بومی مهاباد خواهیم بود.

در این رابطه، صلاح پایانیانی، مسئول بخش فرهنگی شهرداری مهاباد نیز بر آمادگی مدیریت شهری برای حمایت از برنامه‌های ترویجی تأکید کرد.

همچنین ایرج عباس‌زاده، مدیر آرشیو و کتابخانه صداوسیمای مرکز مهاباد، با اشاره به تعامل دوسویه رسانه و کتابخانه، افزود: رسانه ملی با تمام توان در انعکاس رویداد‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه پیش‌قدم است و این تعامل می‌تواند جریان‌ساز باشد.

یکی از محور‌های اصلی این نشست، دغدغه‌های مربوط به توزیع عادلانه امکانات فرهنگی بود.

سلیمان پاکزاد، بخشدار مرکزی مهاباد، و قاید مصطفی‌نژاد، شهردار گوگ‌تپه، با اشاره به خلأ‌های موجود در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، خواستار نگاه ویژه مسئولان برای تجهیز کتابخانه‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی در این مناطق شدند. به اعتقاد آنان، دسترسی روستاییان به منابع مطالعاتی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اجتماعی این مناطق داشته باشد.

صلاح کردستانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار ویژه مهاباد، در جمع‌بندی مباحث مطرح شده با اشاره به اهمیت نقش کتاب در توسعه پایدار، بر لزوم ریشه‌یابی مشکلات این حوزه تأکید کرد.

وی گفت: شناسایی دقیق چالش‌های کتابخانه‌های عمومی، شفافیت در نحوه واریز و هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی و همچنین تسهیل در برگزاری نمایشگاه‌های کتاب از اولویت‌های کاری ماست که باید با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری شود.

در پایان این نشست، بر هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهاد‌های فرهنگی تأکید شد تا برنامه‌های هفته کتاب تنها محدود به روز‌های خاص نباشد و حرکتی پایدار برای احیای هرچه بیشترِ فرهنگ کتابخوانی در سطح شهرستان مهاباد رقم بخورد.