در اینجا به معرفی چند نمونه از مواد غذایی و دمنوش‌ها جهت پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی و تقویت سیستم ایمنی می‌پردازیم.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سرماخوردگی معمولاً از طریق ویروس‌ها و باکتری‌ها منتقل می‌شود، علائم سرماخوردگی شامل مواردی همچون سرفه، گلودرد، احتقان بینی و در برخی موارد وجود سینوزیت است.

تشخیص سرماخوردگی و تشخیص موارد سرماخوردگی توسط پزشکان اهمیت ویژه‌ای دارد تا از خطر سوگیری در تشخیص آلرژی‌ها یا سینوزیت مزمن جلوگیری شود.

سرماخوردگی یک بیماری واحد نیست و متخصصان می‌گویند این بیماری مجموعه‌ای از علائم خفیف تا شدید است که دست کم ۱۰۰۰ عامل ویروسی و باکتریایی در بروز آن نقش دارند، اما از نگاه طب ایرانی روش‌های ساده، کم هزینه و در دسترسی برای پیشگیری، درمان سرماخوردگی و آنفلوانزا وجود دارد.

پرهیز از مصرف خوردنی‌هایی که موجب سردی و تری بدن می‌شود از جمله ماست، خیار، گوجه، کاهو، ترشیجات و میوه‌های ترش در زمان سرماخوردگی از جمله نکات مهمی است که فرد باید رعایت کند، همچنین استفاده از سوپ‌ها و آش‌های ساده و گرم تا حد زیادی به بهبودی فرد کمک خواهد کرد.

در ادامه به معرفی چند نمونه از دمنوش‌ها و مواد تغذیه‌ای مؤثر برای جلوگیری از ابتلاء به سرماخوردگی و بهبود این بیماری اشاره می‌کنیم.

شلغم با مزاج گرم و‌تر به صورت کاملاً پخته و یا سوپ برای سرماخوردگی و همچنین پیشگیری از این بیماری به خصوص در کودکانی که زیاد سرما می‌خورند به شرط آنکه روزانه میل شود در فصل پاییز و زمستان می‌تواند بسیار مؤثر باشد به بیان دیگر شلغم پخته شما را در برابر سرماخوردگی واکسینه می‌کند.

مصرف شربت‌های گوارایی از تخم بالنگو، به شکلی که یک قاشق چایخوری سر پر از دانه‌های بالنگو به همراه یک سوم لیوان گلاب و دوسوم لیوان آب با کمی شکر موجب تقویت سیستم ایمنی بدن به ویژه در کودکان و پیشگیری از سرماخوردگی‌های مکرر در آنها می‌شود.

همچنین نوشیدن شربت عسل و آبلیمو برای پیشگیری از این بیماری در فصول پاییز و زمستان بسیار مؤثر است چراکه عسل خاصیت ضد باکتریایی، ویروسی و قارچی دارد که در کنار آبلیمو با خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدعفونی کننده تأثیر خوبی در مقاوم سازی بدن در برابر بیماری ایجاد می‌کند.

مصرف منظم این شربت به ویژه در صبح باعث تقویت سیستم ایمنی و کاهش احتمال ابتلاء به سرماخوردگی می‌شود.

در زمان سرماخوردگی می‌توان یک قاشق عسل و یک برش لیموترش را به همراه آب ولرم مصرف کرد چراکه لیموترش در کنار خواص بسیار خوبی از جمله افزایش آرامش، نشاط، کاهش آلرژی، شاداب کننده پوست که دارد در بهبود علائم سرماخوردگی نیز مؤثر باشد.

از جمله موارد دیگری که می‌تواند از ابتلاء به سرماخوردگی جلوگیری کند می‌توان به کدو حلوایی اشاره کرد همچنین برای کاهش علائم سرماخوردگی به ویژه در شروع علائم مصرف دم کرده گل گاوزبان به همراه کمی لیو عمانی به صورت چند بار در روز می‌تواند از خستگی زیاد، استرس، بی خوابی، سردرد، سنگینی چشم و حالات شبه آنفلوانزا جلوگیری کند.

دارچین با خاصیت ضد ویروسی و عناب نیز که منبع بسیار خوب ویتامین C و دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی است هر دو از تقویت کننده‌های خوب سیستم ایمنی بدن هستند و در جلوگیری از ابتلاء به سرماخوردگی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

در صورتی که فردی دچار زکام سرد یا همان سرماخوردگی ساده‌ای که موجب خارش، سوزش و التهاب در گوش، گلو و بینی نشده است؛ می‌تواند مقداری مساوی از نعنا، آویشن و مرزنجوش را دم کرده و در طول روز یک تا دو بار مصرف کند البته بخور دادن همین مواد نیز بسیار مناسب است چنانچه فرد دچار خشکی شدید گلو و حنجره باشد می‌تواند از دم کرده یک قاشق مرباخوری پنیرک و ختمی به همراه یک لیوان آب جوش و کمی شکر استفاده کند.

توجه به این نکته ضروری است که اگر علائم بیماری بیش از ۴ تا ۵ روز طول بکشد، باید با پزشک متخصص در جهت تشخیص دقیق بیماری و دارو‌های مورد نیاز تجویز مشورت صورت گیرد و از هر گونه خوددرمانی و مصرف خودسرانه دارو پرهیز شود.