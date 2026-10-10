به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محیط‌بانان سروآبادی ۵ قطعه کبک را از متخلفان کشف و رها سازی کردند.

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به گفته رییس پردیس ینمایی بهمن سنندج، ۳۵ فیلم در ۶ ماهه اول سال در این پردیس اکران شده که در مجموع ۴۰ هزار نفر از این فیلم ها دیدن کردند.

مرادی افزود: پرمخاطب ترین فیلم ها در این مدت به ترتیب فیلم های زنده شور، استخر و همچنین انیمیشن سفینه نجات بوده است.