به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی سی بی اس، در پی تیراندازی دسته‌جمعی و چندین ساعت رویارویی با نیرو‌های پلیس در شهر اِری، ۹ نفر، از جمله دو کودک، جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش شبکه خبری «ایری نیوز ناو» (از رسانه‌های وابسته به سی‌بی‌اس)، پلیس حدود ساعت ۵ عصر روز جمعه، پس از آنکه شاهدان از مشاهده مردی خبر دادند که پیش از ورود به یک خانه اقدام به تیراندازی کرده بود، به خیابان پری اعزام شد.

جسد دو زن در خیابان و پیکر‌های سایر قربانیان در داخل خانه پیدا شد.پلیس اعلام کرد: فرد مظنون نیز با جراحت ناشی از شلیک گلوله که ظاهراً خودزنی بوده است، کشته شده است.

هنوز مشخص نیست که آیا مرگ مظنون نیز در آمار کلی قربانیان لحاظ شده است یا خیر. با این حال، پلیس اعلام کرد: دیگر خطری امنیت عمومی را تهدید نمی‌کند.

ریک لورا، رئیس پلیس شهر اِری، گفت: «بیان ابعاد چنین فاجعه‌ای با این گستردگی، دشوار است و کلمات از توصیف آن قاصرند.»

او افزود: «هیچ کلامی نمی‌تواند به‌درستی ابعاد این تلفات جانی را بیان کند. برای احترام به قربانیان و عزیزانشان، درباره جزئیات آنچه مأموران ما امروز با آن روبه‌رو شدند، صحبت نخواهم کرد. هم اکنون تیم‌های تحقیق ما با جدیت در حال بررسی موضوع هستند تا ابعاد و جزئیات کامل آنچه رخ داده است، مشخص شود. ما از حدس و گمان درباره انگیزه جرم یا هر اطلاعاتی که می‌تواند روند تحقیقات را مختل کند، پرهیز خواهیم کرد.»

دولت محلی شهر اِری و داریا دولین، شهردار این شهر، با انتشار بیانیه‌ای مشترک در شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر تأکید کردند: که دیگر هیچ‌گونه تهدیدی متوجه عموم مردم نیست.

در این بیانیه آمده است: «امشب، فاجعه‌ای هولناک در نزدیکی تقاطع خیابان‌های هفتم و پری در شهر اِری رخ داد که به کشته شدن چندین نفر منجر شد. ما می‌دانیم که انتشار این خبر موجب شوک و اندوه عمیق ساکنان شهر شده است و می‌خواهیم به مردم اطمینان دهیم که اوضاع تحت کنترل قرار گرفته است. فرد تیرانداز جان باخته و در حال حاضر هیچ تهدید یا خطری متوجه عموم مردم نیست. ما به یاد قربانیان، عزیزان آنها و تمام کسانی هستیم که تحت تأثیر فاجعه امشب قرار گرفته‌اند و با آنها ابراز همدردی می‌کنیم.»

همچنین به گزارش خبرگزاری ای بی سی 7، پلیس شیکاگو هم اعلام کرد: صبح روز جمعه، در جریان یک درگیری در بخش جنوب‌غربی این شهر، به دو مرد شلیک شد که یکی از آن‌ها جان باخت.