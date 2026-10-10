بر اثر حادثه آتش سوزی، ۹۸ راس گوسفند در روستای ترکو شهرستان باغملک در استان خوزستان تلف شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری باغملک گفت: در پی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ اتش نشانی گزارش حریق در یک آغل دام در روستای ترکو از توابع دهستان طوله شهرستان باغملک اطلاع رسانی شد.

طاهری با اشاره به اینکه آتش نشانان بلافاصله پس از اطلاع از حادثه به محل اعزام شدند، ادامه داد: در این حادثه به علت اینکه آغل مسقف با چوب و نی و برگ درختان بود در آتش سوخت و ۸۹ راس گوسفند به علت بسته بودن درب آغل و نداشتن راه فرار تلف شدند.

وی ادامه داد: علت وقوع این آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی است.