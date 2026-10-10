جانشین فرمانده انتظامی اردبیل از دستگیری ۶۶ خرده فروش مواد مخدر، دستگیری سه قاچاقچی و کشف ۸۱ کیلو و ۱۴۷ گرم انواع مواد مخدر از آنها در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سردار عادل منیر روز شنبه گفت: مرحله سی‌ام طرح «آرامش در شهر» به مدت ۱۲۰ ساعت تا روز گذشته با بهره‌گیری از توان و استعداد سازمانی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان اجرا شد.

وی جمع‌آوری ۳۸۴ معتاد متجاهر در پی اجرای طرح "آرامش در شهر" را از دستاورد‌های مهم اجرای این طرح ذکر کرد و افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل اضافه کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردم، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان و قانون گریزان از اهداف مهم اجرای این طرح است.

سردار منیر با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم و جامعه خط قرمز پلیس است، ادامه داد: پلیس با تمام ناهنجاری‌ها به‌ویژه قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر بدون اغماض برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

وی با قدردانی از همکاری مردم با پلیس گفت: مردم می‌توانند هر گونه موارد مشکوک و اخبار و اطلاعات را با شماره تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۳۰ به پلیس اطلاع داده و همچنین هر گونه انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق شماره تلفن ۱۹۷ اعلام کنند.

طرح «آرامش در شهر» نیروی انتظامی با هدف پاکسازی چهره شهر‌ها از حضور خرده‌فروشان موادمخدر و معتادان متجاهر و در راستای ارتقای میزان رضایتمندی شهروندان، برخورد قاطع و همه‌جانبه با خرده‌فروشان موادمخدر و پاکسازی نقاط آلوده سراسر کشور از حضور معتادان متجاهر و خرده‌فروشان مواد مخدر اجرا می‌شود.