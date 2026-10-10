استاندار چهارمحال و بختیاری بر تقویت برنامه‌های عملیاتی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای سلامت اجتماعی و حمایت از خانواده‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جعفر مردانی گفت: کمیته‌های تخصصی شورای اجتماعی باید با برنامه‌ریزی دقیق، مسائل اجتماعی را بررسی و برای هر موضوع، راهکار‌های اجرایی و نتیجه‌محور ارائه کنند.

وی افزود: ۱۷ کمیته مرتبط با حوزه اجتماعی باید جلسات تخصصی خود را به‌صورت منظم برگزار کرده و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و سلامت را برای پیشبرد برنامه‌های مشترک به‌کار گیرند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: ارزیابی اقدامات اجتماعی باید بر اساس میزان اثرگذاری و نتایج ملموس آن در زندگی مردم انجام شود و دستگاه‌ها در جلسات آینده، برنامه‌های اجرایی و دستاورد‌های خود را ارائه کنند.

مردانی گفت: شورای اجتماعی استان از این پس به‌صورت ماهانه در دو نوبت، ۱۵ و ۳۰ هر ماه، تشکیل شود و جلسات شهرستانی نیز با خروجی مشخص و قابل ارزیابی برگزار شود.

وی بر حضور فرمانداران در شورای اجتماعی استان تأکید کرد و افزود: مسائل اجتماعی هر شهرستان باید به‌صورت دقیق رصد و متناسب با ظرفیت‌ها و اولویت‌های هر منطقه، برنامه‌های اجرایی تدوین شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و سلامت تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید با پرهیز از اقدامات موازی، در مسیر مشترک و برای تحقق اهداف اجتماعی استان حرکت کنند.

مردانی استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین را ضروری دانست و افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد شریک و ظرفیت مهم دستگاه‌های اجرایی در حوزه اجتماعی هستند و باید ظرفیت‌های همکاری و اولویت‌های مورد نیاز به‌صورت شفاف در اختیار این مجموعه‌ها قرار گیرد.

وی تأکید کرد: دستگاه‌ها در جلسات آینده، علاوه بر تشریح اقدامات، برنامه سه‌ماهه خود و نتایج قابل سنجش آن را ارائه کنند تا روند اجرای برنامه‌های اجتماعی استان به‌صورت مستمر دنبال و ارزیابی شود.