\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0648 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u062f\u0631\u0628\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0639\u0635\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 (\u06f1\u06f8 \u0645\u0647\u0631) \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0631\u063a\u0648\u0628\u06a9\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0631\u0641\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u062a\u0633\u0627\u0648\u06cc \u06cc\u06a9 - \u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u062a\u06cc\u0645 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0628\u0631 \u0639\u0647\u062f\u0647 \u0647\u0627\u0634\u0645 \u0628\u06cc\u06a9\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0628\u0631 \u0639\u0647\u062f\u0647 \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0633\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a.