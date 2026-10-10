به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حسین کریم‌نژاد، کاراته‌کای نونهال استان در نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشور کاراته سبک‌های آزاد با عنوان «اردبیل اوپن» موفق به کسب مقام سوم وزن منفی ۴۰ کیلوگرم رده سنی نونهالان شد.

این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ کاراته‌کا از سراسر کشور در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان اردبیل و در مجموعه ورزشی پهلوان حسین رضازاده در و در رشته‌های کاتا و کومیته برگزار شد.