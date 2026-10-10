درخشش نونهال کهگیلویه و بویراحمدی در کاراته کشور
حسین کریمنژاد با کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور، نام استان را در تاریخ سبکهای آزاد کاراته ماندگار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حسین کریمنژاد، کاراتهکای نونهال استان در نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشور کاراته سبکهای آزاد با عنوان «اردبیل اوپن» موفق به کسب مقام سوم وزن منفی ۴۰ کیلوگرم رده سنی نونهالان شد.
این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ کاراتهکا از سراسر کشور در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان اردبیل و در مجموعه ورزشی پهلوان حسین رضازاده در و در رشتههای کاتا و کومیته برگزار شد.
در چنین میدان رقابتی، حسین کریمنژاد با حضور در وزن منفی ۴۰ کیلوگرم رده سنی نونهالان توانست با عملکرد خود در میان مدعیان این وزن قرار بگیرد و سکوی سوم مسابقات را از آن خود کند.