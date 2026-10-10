رئیس کل دادگستری استان تهران، در دیدار با فرمانده انتظامی تهران بزرگ، بر کاهش سرقت و جمعیت کیفری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزار‌ی صداوسیما، ناصر عتباتی در دیدار با عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، بر ضرورت اتخاذ رویکرد جدی‌تر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و گفت: باید تلاش شود پیش از وقوع جرم، عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری آن شناسایی و برطرف شود.

در این دیدار که علی صالحی، دادستان تهران نیز حضور داشت، آقای عتباتی خواستار برگزاری مستمر جلسات مشترک میان پلیس، دستگاه قضایی، دادستانی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای شناسایی کانون‌های تولید پرونده شد و افزود: پس از شناسایی این کانون‌ها باید دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول پای کار بیایند و هر مجموعه متناسب با وظایف خود برای رفع عوامل مؤثر در وقوع جرم اقدام کند.

مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی در پیشگیری از جرم

عتباتی با اشاره به نقش برخی دستگاه‌ها در ایجاد یا کاهش زمینه‌های وقوع جرم تأکید کرد که نباید تمام بار ناشی از برخی آسیب‌ها و جرایم بر دوش پلیس و دستگاه قضایی قرار گیرد و دستگاه‌های متولی نیز باید نسبت به وظایف خود و مراقبت از اموال و امکانات تحت اختیارشان مسئولیت‌پذیر باشند.

تأکید بر تقویت صلح و سازش در کلانتری‌ها

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر تقویت ظرفیت‌های صلح و سازش در مجموعه انتظامی تأکید کرد و گفت: واحد‌های مددکاری و مشاوره در کلانتری‌ها باید تقویت شوند تا بتوان از ظرفیت آنها برای جلوگیری از ورود اختلافات قابل حل به فرایند قضایی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه همه کارکنان انتظامی از سرباز مستقر در ورودی کلانتری تا رئیس کلانتری می‌توانند در ترویج فرهنگ صلح و سازش نقش داشته باشند، بر ضرورت تقویت رویکرد گذشت و مدارا تأکید کرد.

عتباتی همچنین خواستار برنامه‌ریزی مشترک برای افزایش سازش در پرونده‌هایی شد که با تعهد، اعلام اشتباه یا گذشت طرفین قابلیت حل‌وفصل دارند و گفت که کاهش این دسته از پرونده‌ها می‌تواند از تحمیل کار اضافی به دستگاه قضایی جلوگیری کند.

کاهش سرقت؛ مطالبه‌ای برای تأمین امنیت روانی جامعه

عتباتی با اشاره به موضوع سرقت، این جرم را از جمله موضوعات مهم در تأمین امنیت روانی جامعه دانست و بر ضرورت برخورد جدی با سارقان در کنار اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سرقت هرچند از جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود، آثار آن به امنیت روانی جامعه نیز تسری پیدا می‌کند، خواستار تمرکز بیشتر بر پیشگیری از این جرم شد.