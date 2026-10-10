به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بهزیستی کشور امروز در برنامه بزرگداشت هفته سلامت روان در مشهد با اشاره به برنامه‌های سازمان بهزیستی برای افزایش دسترسی مردم به خدمات روانشناختی گفت: همچنین ۴۰ میلیارد تومان برای پیگیری وضعیت افراد در معرض خطر خودکشی اختصاص داده شده است.

حسینی افزود: در حال حاضر، ۱۱۳ شهرستان کشور بدون مرکز مشاوره هستند و مقرر شده است امسال در این شهرستان‌ها مراکز مشاوره راه‌اندازی شود تا امکان بهره‌مندی مردم مناطق مختلف از خدمات روانشناختی فراهم شود.

او همچنین از رتبه‌بندی مراکز مشاوره خبر داد و گفت: مراکز مشاوره در دو درجه یک و دو رتبه‌بندی شده‌اند و مشاوران نیز بر اساس تخصص و توانمندی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به گفته حسینی، مشاوره تخصصی در موضوعات مشخص و ارتقای کیفیت خدمات باید در نظام رتبه‌بندی مراکز و مشاوران مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به ضرورت فراگیرسازی خدمات مشاوره اظهار کرد: همان‌گونه که فقر آموزشی ناشی از نبود دسترسی یا پایین‌بودن کیفیت آموزش است، جامعه می‌تواند با فقر روانشناختی و کمبود دسترسی به خدمات مشاوره و مددکاری نیز مواجه شود.

حسینی افزود: بر اساس آمار مورد اشاره، حدود ۴۰ درصد مردم جهان و ۴۵ درصد مردم ایران با نوعی از فقر آموزشی مواجه هستند و برای کاهش فقر روانشناختی نیز باید زمینه دسترسی گسترده‌تر مردم به خدمات تخصصی فراهم شود.

او گفت: سازمان بهزیستی در کنار برنامه‌های آموزشی، شیوه‌نامه ارایه خدمات مشاوره آنلاین را تدوین کرده است که به‌زودی در درگاه صدور مجوز قرار می‌گیرد. توسعه مشاوره‌های اینترنتی و مجازی حرفه‌ای نیز با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات روانشناختی در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این سازمان بیش از ۴۰۵ هزار مشاوره رایگان در جنگ ۴۰ روزه ارائه کرد و پس از جنگ نیز وضعیت ۴۳۰ هزار نفر را مورد رصد قرار دادکه در جریان این رصدها، ۷۰ هزار نفر در گروه پرخطر شناسایی شدند که خدمات و مداخلات روانشناختی برای آنان ارایه شد.

به گفته حسینی، در چهار استان درگیر جنگ نیز مداخلات روانشناختی جدی برای پیشگیری از آسیب‌های روانی انجام شد.

او با تاکید بر ضرورت گسترش خدمات سلامت روان گفت: توسعه مراکز مشاوره، تربیت نیروی متخصص، افزایش اعتبارات، ساماندهی خدمات آنلاین و تقویت مداخلات پیشگیرانه باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود تا نظام سلامت روان کشور بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

حسینی افزود: با وجود اهمیت سلامت روانی و اجتماعی، جامعه با چهار نوع تاخر در این حوزه مواجه است که شامل تاخر اداری و ساختاری، چندگانگی در نظام ارایه خدمات، تاخر اجتماعی و تاخر علمی می‌شود.

او نخستین چالش سلامت روان را تاخر اداری و ساختاری دانست و گفت: اگر سلامت روانی و اجتماعی سهمی ۷۰ تا ۸۰ درصدی در سلامت عمومی دارد، باید بررسی شود که چه میزان از ساختارها، برنامه‌ها و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به این حوزه اختصاص یافته است.

حسینی تاکید کرد: آنچه در حوزه سلامت زیستی انجام می‌شود، باید در خدمت ارتقای سلامت روان نیز قرار گیرد، اما این تناسب هنوز در نظام اداری و برنامه‌ریزی کشور به‌ درستی شکل نگرفته است از این رو، برنامه‌ریزان باید این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور چندگانگی در نظام ارایه خدمات سلامت روان را دومین چالش این حوزه برشمرد و گفت: در نظام سلامت، یکپارچگی در برخی ساختارها و کارکردها مورد توجه قرار گرفته است، اما خدمات سلامت روان و اجتماعی همچنان از تعدد متولیان و پراکندگی در برخی حوزه‌ها رنج می‌برد.

حسینی افزود: سال گذشته پیشنهاد شد صدور مجوز مراکز مشاوره در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد و وزارت ورزش و جوانان نیز صرفا در حوزه مراکز مشاوره ازدواج فعالیت کند که این موضوع با پیگیری‌های انجام‌شده به تصویب قانونی رسید.

او اظهار کرد: کاهش چندگانگی در نظام ارایه خدمات می‌تواند به ساماندهی بهتر مراکز مشاوره و افزایش کیفیت خدمات روانشناختی و اجتماعی کمک کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور، تاخر اجتماعی را سومین چالش سلامت روان دانست و گفت: در جامعه پذیرفته شده است که افراد در صورت بروز بیماری‌های جسمی به پزشک مراجعه کنند، اما هنوز مراجعه به روانشناس و دریافت خدمات تخصصی سلامت روان به فرهنگ عمومی تبدیل نشده است.

حسینی افزود: برای از بین بردن این فاصله باید فرهنگ‌سازی گسترده‌ای انجام شود تا مردم همان‌گونه که برای درمان بیماری‌های جسمی اقدام می‌کنند، در مواجهه با مشکلات روانی و اجتماعی نیز از خدمات تخصصی بهره بگیرند.

او با اشاره به تغییرات سریع و عمیق اجتماعی اظهار کرد: تحولات غافلگیرکننده و گسترده، در کنار افزایش اضطراب، تعارض‌ها و احساس فرسودگی، زمینه بروز آسیب‌ها و اختلالات روانی را افزایش می‌دهد و همین شرایط، ضرورت دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای تخصصی را دوچندان می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تاخر علمی را چهارمین چالش سلامت روان عنوان کرد و گفت: در حوزه پزشکی و سلامت جسمی، برای بیماری‌ها و اندام‌های مختلف تخصص‌های متعددی شکل گرفته است؛ به‌ عنوان نمونه، در حوزه چشم‌پزشکی ۲۷ تخصص وجود دارد، اما در حوزه روانشناسی، با وجود پیچیدگی‌های فراوان، تنوع تخصصی متناسب با نیازهای جامعه ایجاد نشده است.

حسینی افزود: در حوزه‌هایی مانند اوتیسم، نابینایان، ناشنوایان و مداخله تخصصی در خودکشی، به روانشناسان متخصص بیشتری نیاز داریم و نمی‌توان با تکیه بر روانشناسی عمومی به همه نیازهای متفاوت جامعه پاسخ داد.

او تاکید کرد: تخصصی‌سازی خدمات مشاوره و بازآموزی نیروی انسانی باید در اولویت قرار گیرد تا نظام سلامت روان بتواند متناسب با مسائل و آسیب‌های متنوع جامعه خدمات ارایه کند.

یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های پیش روی کشور، سالمندی است

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به روند سالمندی جمعیت گفت: یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های پیش روی کشور، سالمندی است و سیاست‌گذاری برای مواجهه با این پدیده باید از هم‌اکنون با جدیت دنبال شود.

حسینی افزود: در هفته آینده، موضوع سیاست‌گذاری در حوزه سالمندی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون بهزیستی قرار می‌گیرد. همچنین نقشه جامع اقتصاد نقره‌ای با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه سالمندی هفته گذشته رونمایی شد.

او با اشاره به ضرورت توسعه خدمات روانشناختی متناسب با نیاز سالمندان اظهار کرد: باید در هر یک از سه هزار مرکز مشاوره کشور، دست‌کم یک روانشناس آموزش‌دیده در حوزه سالمندی تربیت شود.

به گفته او، سازمان بهزیستی در حال توسعه الگوهای تخصصی فعالیت مراکز مشاوره است و روانشناسی سالمندی نیز در شمار حوزه‌هایی قرار دارد که باید در نظام صدور مجوز و ارایه خدمات تخصصی مورد توجه قرار گیرد.