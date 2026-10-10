معاون امور عمرانی استانداری مرکزی اعلام کرد: برای نخستین بار تولید برق در استان مرکزی از مصرف آن فراتر رفته و به حدود ۸۰۰ مگاوات رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قدرت‌الله ابک در حاشیه نشست واگذاری ساختگاه‌های خورشیدی و زمین به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: کل نیاز سالانه استان مرکزی بیش از ۷۰۰ مگاوات است که اکنون با تولید حدود ۸۰۰ مگاوات برق، گامی بلند در رفع ناترازی انرژی و حمایت از بخش صنعت و کشاورزی برداشته شده است.

وی افزود: در این نشست مشکلات بخش خصوصی در دریافت زمین و تسهیلات احداث نیروگاه‌های خورشیدی بررسی می‌شود و به‌زودی نشستی با مسئولان ارشد کشوری برای دریافت تسهیلات و گره‌گشایی از مشکلات سرمایه‌گذاران برگزار خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری مرکزی با بیان اینکه استان از برنامه کلان تولید انرژی پاک جلوتر است، تأکید کرد: با توجه به استعداد و ظرفیت جغرافیایی استان در تولید انرژی خورشیدی، همچنان از سرمایه‌گذاران این بخش حمایت می‌شود.