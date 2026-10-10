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جشن پرواز بادبادک ها به یاد کودکان شهید مدرسه میناب و شهدای کودک و نوجوان لرستان در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان گفت:همزمان با هفته ی ملی کودک ،با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن»کودکان لرستانی به یاد شهدای کودک میناب و استان، بادبادک ها را در بوستان کیو خرم آباد به پرواز درآوردند.
رضا داوری افزود:کودکان خرمآبادی با به پرواز درآوردن بادبادکهای رنگارنگ خود، گویی آسمان شهر را با دستان کوچکشان نقاشی کردند و لحظاتی سرشار از امید و نشاط را در کنار خانوادههای خود رقم زدند.