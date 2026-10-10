شهرستان مهریز با تولید سالانه ۲۷ هزار تن تخم‌مرغ و برخورداری از ۶ واحد مرغ تخم‌گذار، رتبه نخست تولید این محصول در استان یزد را به خود اختصاص داده است؛ ظرفیتی مهم که نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار، تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید محصولات پروتئینی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسلم زارع خورمیزی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز، به مناسبت ۱۷ مهرماه، روز جهانی تخم‌مرغ، با اشاره به اهمیت این محصول در سبد غذایی خانوار‌ها اظهار کرد: تخم‌مرغ یکی از منابع ارزشمند پروتئین باکیفیت است که به دلیل برخورداری از ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری، نقش مؤثری در تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای جامعه دارد.

این مقام مسئول؛ ضمن تبریک روز جهانی تخم‌مرغ به تولیدکنندگان و فعالان صنعت طیور افزود: تلاش بهره‌برداران صنعت طیور در تأمین نیاز‌های غذایی جامعه ارزشمند است و حمایت از تولیدکنندگان، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت زیرساخت‌های تولید، از عوامل مؤثر در پایداری امنیت غذایی به شمار می‌رود.

زارع خورمیزی با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت‌های تولیدی شهرستان تصریح کرد: تولید سالانه ۲۷ هزار تن تخم‌مرغ در ۶ واحد مرغ تخمگذار و کسب رتبه نخست استان یزد، بیانگر جایگاه راهبردی مهریز در تولید محصولات پروتئینی است.