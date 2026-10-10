رئیس شورای تأمین دام کشور از ثبات قیمت دام زنده و گوشت قرمز از ابتدای مهر خبر داد و پیش‌بینی کرد با افزایش زایش‌های پاییزی، تولید گوشت قرمز در کشور به بیش از ۵۰ هزار تن در ماه برسد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، منصور پوریان با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت بازار دام و گوشت کشور گفت: فراوانی عرضه دام سبک و سنگین در میادین، موجب ثبات قیمت‌ها از ابتدای مهر شده است؛ در حالی که در سال‌های گذشته معمولاً با آغاز پاییز افزایش قیمت‌ها را شاهد بودیم.

رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به افزایش عرضه دام زنده افزود: دامداران برای تعدیل گله‌ها و فراهم کردن فضای لازم برای زایش‌های پاییزی، دام‌های آماده کشتار را به بازار عرضه می‌کنند و همین موضوع به تعادل بازار کمک کرده است.

پیش‌بینی افزایش زایش دام در پاییز

پوریان جمعیت دام سبک کشور را حدود ۶۸ میلیون رأس اعلام کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد این جمعیت مولد هستند و با توجه به زایش‌های گسترده در مناطق جنوب غربی و فلات مرکزی، پیش‌بینی می‌شود در پاییز شاهد زایش‌های گسترده و افزایش جمعیت دام سبک کشور باشیم.

او جمعیت گوساله‌های پرواری را حدود ۵.۵ میلیون رأس، گاو‌های محلی را ۱.۵ میلیون رأس و گاومیش‌ها را ۳۲۰ هزار رأس اعلام کرد و افزود: حدود ۲۱۰ هزار رأس از گاومیش‌ها مولد هستند و در مرحله زایش قرار دارند.

تولید داخلی گوشت در مسیر افزایش

رئیس شورای تأمین دام کشور با بیان اینکه از ابتدای پاییز نیاز گوشت کشور از منابع داخلی تأمین می‌شود، گفت: تولید داخلی گوشت قرمز روند افزایشی دارد و به حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار تن در ماه رسیده است؛ پیش‌بینی می‌شود این رقم در پاییز از ۵۰ هزار تن فراتر برود.

به گفته پوریان، نیاز ماهانه بازار به گوشت قرمز حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تن برآورد می‌شود و میزان دام آماده کشتار نیز از نیاز اعلام‌شده بازار بیشتر است.

او میانگین قیمت هر کیلوگرم بره نر شاخص را بین ۶۹۰ تا ۷۰۵ هزار تومان و در تهران حدود ۷۲۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم گوساله نیز بین ۵۸۰ تا ۶۱۰ هزار تومان در نوسان است.

پوریان همچنین از افزایش سهم یونجه در سبد تغذیه دام خبر داد و گفت: سهم مصرف این علوفه از ۱۳ درصد به ۳۷ تا ۴۰ درصد افزایش یافته که در ثبات قیمت علوفه نقش داشته است.

هشدار درباره خروج غیرقانونی دام

رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به گزارش‌هایی درباره خروج غیرقانونی دام از مرز‌های غربی، به‌ویژه در مسیر آذربایجان، گفت: کاهش تعرفه‌های واردات دام زنده و گوشت در عراق و تسهیل صدور مجوز برای تجار این کشور می‌تواند انگیزه خروج دام از ایران را افزایش دهد و بر قیمت‌های داخلی اثر بگذارد.

او تأکید کرد: جلوگیری از خروج غیرقانونی دام و مدیریت ذخایر دامی در مراکز اصلی تولید، برای تأمین نیاز بازار در ماه‌های آینده ضروری است.

ضرورت استفاده از ضایعات کشاورزی در خوراک دام

پوریان با اشاره به ظرفیت ضایعات کشاورزی در تأمین خوراک دام گفت: موادی مانند تفاله نیشکر و محصولات مازادی همچون سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی، در صورت برخورداری از قابلیت مصرف، می‌توانند وارد چرخه تغذیه دام شوند.

او ثبات قیمت نهاده‌ها و توسعه تولید علوفه داخلی را از عوامل مهم پایداری تولید دانست و افزود: تأمین علوفه با قیمت مناسب، ضمن حفظ صرفه اقتصادی برای دامداران، به تداوم فعالیت واحد‌های دامپروری کمک می‌کند.