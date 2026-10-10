اداره پست مهاباد با ثبت بیش از ۶۰۰ هزار مرسوله پستی در نیمه نخست امسال، فراتر از نامه‌های کاغذی، به بازویی حیاتی برای تجارت الکترونیک و ارتباطات شهری تبدیل شده است. در حالی که توسعه خدمات دیجیتال در دستور کار قرار دارد، کلید اجرای طرح ملی «جی‌نف» (G-NAF) نیز با هدف ساماندهی نشانی‌های شهری در این شهرستان زده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، صدای ممتد دستگاه‌های بارکدخوان در اداره پست مهاباد، این روز‌ها ضرب‌آهنگِ اصلیِ این مرکز خدماتی است؛ صدایی که حکایت از تغییر ذائقه ارتباطی شهروندان و رشد چشمگیر خرید‌های اینترنتی دارد. اگرچه نامه‌های کاغذی در عصر دیجیتال کمتر شده‌اند، اما نیازِ کسب‌وکار‌ها به لجستیکِ مدرن و دسترسی سریع به کالا، نقش پست را در زندگی روزمره پررنگ‌تر از همیشه کرده است.

کمال عثمانی، رئیس اداره پست مهاباد، با ارائه آماری از عملکرد این مجموعه در سال جاری می‌گوید: از ابتدای سال تاکنون ۶۰۱ هزار مرسوله در مهاباد مبادله شده است که از این تعداد، ۳۰۲ هزار مورد ارسالی از مبدأ مهاباد و ۲۹۹ هزار مورد نیز بسته‌های دریافتی بوده‌اند که در سطح شهر و روستا‌ها توزیع شده است.

عثمانی با تأکید بر اینکه خدمات پستی اکنون به دورترین نقاط روستایی نیز نفوذ کرده است، می‌افزاید: فرآیند ارسال مرسولات روستایی به‌صورت روزانه در سه بخش انجام می‌شود تا هیچ نقطه‌ای از شبکه خدمات پستی دور نماند.

او همچنین به توسعه سرویس‌های ۱۰۰ درصد الکترونیک، از جمله احراز هویت مکانی (تأییدیه مکان) اشاره کرد که با استقبال شهروندان رو‌به‌رو شده است.

گسترش خرید و فروش اینترنتی در مهاباد، فرصتی طلایی برای صاحبان مشاغل ایجاد کرده است. امروزه بسیاری از کسب‌وکار‌های محلی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پستی، دامنه مشتریان خود را از سطح شهرستان به سراسر کشور گسترش داده‌اند. کارکنان پست نیز به عنوان ستون فقرات این چرخه، در تلاش‌اند تا این جریان ارتباطی را بدون وقفه حفظ کنند.

یکی از اتفاقات مهم در حوزه زیرساختی مهاباد، کلید خوردن طرح «جی‌نف» (G-NAF) است.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری میان پست، شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موفقیت این طرح در روستا‌ها گفت: طرح جی‌نف در سطح روستایی و شهر‌هایی مانند گوگ‌تپه و خلیفان بسیار موفق عمل کرده است.

امروز با امضای این تفاهم‌نامه، امیدواریم همانند طرح ممیزی که با موفقیت اجرا شد، در شهر مهاباد نیز ساماندهی نشانی‌ها و هوشمندسازی مدیریت شهری را به سرانجام برسانیم.

در حالی که کارکنان پست مهاباد با وجود تمامی سختی‌های توزیع و لجستیک، در تلاش برای ارتقای کیفیت خدمات هستند، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند صعودی مبادلات پستی ادامه یابد.

بر اساس برآورد‌های اداره پست، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری، مجموع مرسولات پستی در شهرستان مهاباد از مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار بسته و نامه عبور کند؛ رقمی که نشان از اعتماد عمومی و ضرورتِ بیش‌ازپیشِ ارتقای زیرساخت‌های پستی در این منطقه دارد.