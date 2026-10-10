پرهام جهان باز با عملکرد موفق در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته دانش آموزی و کسب چهار پیروزی و ۱۹ امتیاز، برای حضور در تیم ملی کاراته و شرکت در مسابقات جهانی برزیل دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ پرهام جهان باز با عملکرد موفق در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته دانش آموزی، کسب ۴ پیروزی و ۱۹ امتیاز و شکست همه رقیبانش، توانست به عنوان نفر نخست و عضو اصلی تیم ملی کاراته ایران، جواز حضور در رقابت‌های جهانی برزیل را به دست آورد.

این موفقیت، حاصل تلاش و عملکرد فنی خود این ورزشکار و مربیان وی، امیررضا پور، محمد و سینا یاری راد در مسیر رسیدن به ترکیب نهایی تیم ملی بود.