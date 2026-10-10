مدیر عامل شرکت توزیع برق اهواز گفت: با همکاری پلیس و حکم دستگاه قضایی تعداد ۲۳ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز که عامل بروز نوسان ولتاژ و قطع برق شهروندان می‌شد در خانه‌ای در منطقه مهدیس اهواز کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با اشاره به اینکه برق نعمتی بسیار ارزشمند و گرانبها برای تامین رفاه و آسایش شهروندان می‌باشد که برای تولید آن زحمات و سختی‌های فراوانی را مجموعه صنعت برق از مبداء تولید تا اینکه بدست مصرف کننده برسد، متحمل می‌شود، ادامه داد: با تلاش ماموان پلیس در خانه‌ای در منطقه مهدیس اهواز تعداد ۲۳ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی، کشف و با حکم دستگاه قضایی توقیف شدند.

وی اظهار کرد: دو سامانه پیامکی جهت دریافت گزارشات مردمی توسط توانیر در اختیار شهروندان جهت ثبت گزارش‌های مردمی در نظر گرفته شده است، یکی سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ جهت ثبت گزارش ماینر و دیگری سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ جهت ثبت گزارش استفاده غیرمجاز و یا دستکاری کنتور می‌باشد که بصورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی هستند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق اهواز تاکید کرد: براساس قانون جدید دارندگان ماینر غیرمجاز و کسانی که بصورت غیرمجاز از برق استفاده میکنند، علاوه بر جریمه نقدی، یارانه آنها نیز به مدت یکسال حذف و نیز هزینه برق، با تعرفه آزاد برای آنها محاسبه خواهد شد.