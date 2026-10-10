معاون استاندار کهگیلویه وبویراحمداز الزام ۳۰ درصد واحد‌های خبازی استان به تجهیز به سیستم‌های دوگانه‌سوز خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عسکری در نشست نشست کارگروه آرد و نان استان با تأکید بر اینکه مدیریت آرد و نان مستقیماً با سلامت و حقوق شهروندان گره خورده است، گفت: هیچگونه مماشاتی با متخلفان این حوزه صورت نمی‌گیرد و رویکرد استانداری، نظارت مستمر و برخورد‌های بازدارنده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشرفت مطلوب طرح هوشمندسازی نانوایی‌ها در سراسر استان، افزود: با تکیه بر سامانه‌های رصد دقیق، تمامی سهمیه‌ها زیر ذره‌بین قرار دارند.

عسکری تأکید کرد: هر واحد خبازی که مرتکب تخلف شود، نه تنها با کسر سهمیه آرد مواجه خواهد شد، بلکه سهمیه تخصیصی آن به سایر نانوایان فعال یا واحد‌های جدیدالتاسیس انتقال خواهد یافت تا خللی در تأمین نان مردم ایجاد نشود.

وی همچنین بر ضرورت توزیع عادلانه آرد یارانه‌ای در نقاط شهری، روستایی و عشایری تأکید کرد و ادامه داد: با هرگونه ثبت غیرواقعی، انحراف از شبکه توزیع و مصرف خارج از چارچوب، مطابق قانون برخورد می‌شود.

نادیا صداقت، مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با ارائه گزارشی از وضعیت زیرساختی نانوایی‌ها، از هدف‌گذاری برای دوگانه‌سوز کردن ۳۰ درصد واحد‌های خبازی استان خبر داد.

صداقت با بیان اینکه مجموعاً ۵۶۳ نانوایی در استان فعال است، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، ۱۶۰ واحد نانوایی ملزم به تجهیز به زیرساخت‌های دوگانه‌سوز شده‌اند تا در شرایط اضطراری، فصل سرما و احتمال ناترازی انرژی، خللی در تولید نان ایجاد نشود.

وی از تجهیز تاکنون ۳۲۰ کپسول گاز ۳۲ کیلویی و ۸۷ موتور برق به نانوایی‌ها خبر داد و اضافه کرد: این اقدامات در راستای تقویت تاب‌آوری شبکه نان استان و کاهش آسیب‌پذیری واحد‌های خبازی انجام شده است.

صداقت همچنین ضمن تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت پخت نان، از فرمانداران خواست تا با رصد دقیق میدانی و نگاه به آمار‌های واقعی جمعیتی، گردشگری و مهاجرت، تصمیمات کمیته‌های آرد و نان شهرستان‌ها را اتخاذ کنند.