گورخر ایرانی، این گونه ارزشمند و بومی کشورمان که سال‌ها در معرض خطر انقراض قرار داشت، با اجرای طرح موفق تکثیر و پرورش در استان یزد، از خطر نابودی فاصله گرفته و امروز جمعیت آن در زیستگاه‌های طبیعی کشور روندی امیدبخش دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نخستین مرکز تکثیر و پرورش گورخر ایرانی در کالمند بهادران شهرستان مهریز راه‌اندازی شد و در سال ۱۳۷۶، سه رأس گورخر ایرانی از استان سمنان به این مرکز منتقل شدند؛ اقدامی که سرآغاز برنامه‌ای موفق برای حفظ و افزایش جمعیت این گونه در کشور بود. اجرای موفق این طرح در استان یزد طی سال‌های گذشته موجب شد جمعیت گورخر ایرانی در این مرکز به ۱۱۰ رأس برسد و تعدادی از این گونه نیز برای توسعه برنامه‌های حفاظتی به دیگر استان‌های کشور منتقل شوند.

گورخر ایرانی زیرگونه‌ای از گورخر آسیایی و از پستانداران شاخص حیات وحش ایران است که وزن آن می‌تواند به حدود ۲۹۰ کیلوگرم برسد و طول بدن آن بیش از دو متر باشد. این گونه در شرایط طبیعی توانایی زندگی تا حدود ۳۰ سال را دارد. اکنون با رهایی گورخر‌های پرورش‌یافته در طبیعت، این گونه ارزشمند بار دیگر در زیستگاه‌های طبیعی کشور حضور پررنگ‌تری یافته است و زادآوری مطلوب آن، نویدبخش تداوم روند احیای جمعیت گورخر ایرانی در طبیعت ایران است.