به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رحیمی در نشست خبری گفت: سال گذشته ۲۴۱ مورد بازرسی سرزده و میدانی از دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و درمانی استان انجام و ۲ هزار و ۴۱۱ مورد شکایت مردمی و گزارش فساد اداری و دولتی در سامانه سازمان بازرسی استان ثبت شد که با رسیدگی به آنها تعقیب کیفری برای ۷ مدیر و کارمند متخلف صادر شد.

وی با بیان اینکه این افراد شامل دو مدیرکل، چهار رئیس اداره یا شعبه بانکی و یک کارمند بودند افزود: در یکی از پرونده‌ها، متهم به اتهام اختلاس به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد که اجرای مجازات حبس به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمد.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی گفت: در پرونده‌های تخلفاتی سال گذشته همچنین ۳۵ نفر به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند که از این تعداد، ۱۶ نفر تاکنون محکومیت قطعی دریافت کرده‌اند، ۴ نفر به محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس، ۶ نفر به کسر حقوق و مزایا و ۳ نفر به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شدند.

رحیمی افزود: بیشترین شکایت‌ها و گزارش‌های فساد اداری و دولتی سال گذشته به ترتیب مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری بیرجند، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و شرکت توزیع نیروی برق استان بوده است.

وی از انجام ۵۶ بازرسی و صدور ۷۳ گزارش هشداری برای دستگاه‌های اداری استان در نیمه نخست امسال نیز خبرداد و گفت: شهروندان می‌توانند شکایت‌ها و گزارش‌های مربوط به فساد اداری و دولتی، تخلفات احتمالی و انحراف از قوانین در دستگاه‌های اجرایی را از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور ثبت کنند تا موضوع بررسی و پیگیری شود.