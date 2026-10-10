هم‌زمان با هفته سلامت روان، از ۱۸ تا ۲۴ مهر، بر اهمیت شناسایی نشانه‌های مشکلات روانی، گفت‌وگوی بدون قضاوت و مراجعه به‌موقع به متخصص تأکید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سلامت روان بخش جدایی‌ناپذیر سلامت عمومی است و بی‌توجهی به مشکلات روانی می‌تواند خواب، عملکرد روزانه و کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد.

دکتر آذرکش، روان‌شناس، اضطراب، ترس از دست دادن، نگرانی درباره آینده و افسردگی همراه با خلق پایین را از جمله موضوعات مطرح در مراجعات روان‌شناسی عنوان کرد.

به گفته وی، اختلال خواب و کاهش عملکرد روزمره از نشانه‌هایی است که می‌تواند ضرورت توجه بیشتر به وضعیت روانی افراد را نشان دهد.

شناخت احساسات و واکنش‌های فردی از گام‌های مهم مراقبت از سلامت روان است.

زمانی که نگرانی‌ها از حد معمول فراتر می‌روند یا زندگی روزمره را مختل می‌کنند، مراجعه به روان‌شناس می‌تواند به شناسایی ریشه مشکلات و یافتن راهکارهای مناسب کمک کند.

ترس از قضاوت و برچسب خوردن نیز می‌تواند مانعی برای دریافت خدمات روان‌شناختی باشد؛ در حالی که مراجعه به متخصص فرصتی برای بررسی مشکلات و دریافت کمک حرفه‌ای فراهم می‌کند.

خانواده نیز در حفظ سلامت روان اعضا نقش مهمی دارد.

فراهم کردن فضایی امن برای بیان نگرانی‌ها، شنیدن بدون قضاوت و گفت‌وگوی سازنده می‌تواند به کاهش فشارهای روانی کمک کند.

با افزایش استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای بیان احساسات و دریافت راهنمایی‌های اولیه، باید توجه داشت که این ابزارها جایگزین ارزیابی و مشاوره تخصصی نیستند.

سلامت روان، مانند سلامت جسم، نیازمند مراقبت مستمر است.

شناسایی به‌موقع نشانه‌ها، حمایت خانواده و مراجعه به متخصص، از راهکارهای مهم برای مدیریت مشکلات روانی به شمار می‌روند.