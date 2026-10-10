به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای عاقلی در نشست خبری گفت: کالا‌های مختلف از سطح بازار خریداری و پس از انجام آزمایش‌های لازم، نتایج در سوابق کیفی واحد‌های تولیدی ثبت می‌شود و بر اساس این نتایج، درباره صدور، تمدید، تعلیق یا ابطال پروانه استاندارد تصمیم‌گیری می‌شود.

وی افزود: بازرسی از فروشگاه‌ها و نمونه‌برداری از کالا‌های پرمصرف، به‌ویژه در مناسبت‌هایی که میزان مصرف برخی محصولات افزایش می‌یابد، از جمله برنامه‌های نظارتی این اداره کل است.

مدیرکل استاندارد استان کرمان با اشاره به نظارت بر وزن و حجم کالا‌های بسته‌بندی‌شده اظهار کرد: در این طرح، محصولاتی مانند حبوبات، برنج، کنسرو و روغن از بازار و واحد‌های تولیدی نمونه‌برداری و از نظر وزن و حجم بررسی می‌شوند.

عاقلی ادامه داد: میزان کسری وزن یا حجم کالا در تعیین نوع برخورد قانونی مؤثر است؛ به‌گونه‌ای که متناسب با میزان تخلف، تذکر، اخطار یا تشکیل پرونده در مراجع قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به نظارت بر وسایل سنجش مورد استفاده در معاملات عمومی، از جمله ترازوها، گفت: تجهیزات اندازه‌گیری جایگاه‌های عرضه سوخت مایع و گاز نیز به‌صورت دوره‌ای کنترل می‌شوند تا از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تدوین استاندارد‌های ملی گفت: استانداردسازی محصولات بومی استان، از جمله صنایع دستی، با همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط دنبال شده است. همچنین دوره‌های آموزشی برای تولیدکنندگان، بازرگانان، مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان استاندارد برگزار شده است.