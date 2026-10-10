به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ علی رحیمی گفت: در پی وقوع تیراندازی در یکی از محلات خرمشهر، شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و رصد اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، هر دو متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر با اشاره به کشف یک قبضه کلت کمری به‌کاررفته در تیراندازی از مخفیگاه متهمان گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کردند و اختلافات شخصی را علت این اقدام عنوان کردند.

سرهنگ رحیمی در پایان افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.