به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جلال رستمی با اشاره به میزبانی ایلام از رقابت‌های لیگ کشتی آزاد نوجوانان کشور با عنوان «یادواره فرشتگان میناب» اظهار کرد: این آوردگاه ورزشی با هدف شناسایی استعداد‌های برتر برپا شده است.

وی اضافه کرد: تیم‌هایی از استان‌های ایلام، همدان، چهارمحال و بختیاری و بوشهر در این دوره از پیکار‌ها حضور دارند.

رستمی در ادامه افزود: تعداد ۱۰۰ ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند که در پایان، ۲ تیم برتر راهی مرحله بعد خواهند کرد.

همچنین استان ایلام ۲۳ مهرماه در رشته کشتی فرنگی، افتخار میزبانی نوجوانان استان‌های همجوار را دارد.