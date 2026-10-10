به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، امینی اظهار کرد: براساس آمار ارائه‌شده، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود یک هزار و ۷۰۰ کارت سوخت در سطح شهرستان مریوان مسدود شده است که عمده این کارت‌ها مربوط به کارت‌های مهاجرِ ورودی از کلان‌شهر‌ها بوده که پس از پایش دقیق شناسایی و غیرفعال شده‌اند.

وی با اشاره به هوشمندسازی سامانه‌های نظارتی در جایگاه‌های عرضه سوخت، افزود: تمامی تراکنش‌ها به صورت دقیق پایش می‌شوند و در صورت بروز هرگونه تخلف، سامانه با تطبیق زمانی تراکنش‌ها و تصاویر دوربین‌های مداربسته، مراتب را شناسایی و بررسی خواهد کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مریوان با هشدار جدی به دارندگان وسایل نقلیه، از آنها خواست از در اختیار قرار دادن کارت سوخت خود به افراد غیر اکیداً خودداری کنند.

امینی با اشاره به وجود ۳ جایگاه فعال سی‌ان‌جی (CNG) در سطح شهرستان مریوان، از مالکان خودرو‌ها دعوت کرد تا برای کاهش مصرف سوخت فسیلی و بهره‌مندی از سوخت پاک، استفاده از سی‌ان‌جی را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین از استقرار دستگاه «آنی‌کارت» در مریوان خبر داد و گفت: همشهریان می‌توانند پس از ثبت درخواست در سامانه‌های مربوطه، ظرف مدت ۲۴ ساعت کارت خود را دریافت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مریوان در پایان خطاب به شهروندانی که در خصوص کارت سوخت خود با مشکل مواجه شده‌اند یا نسبت به موارد مسدودی اعتراض دارند، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه حضوری به ناحیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مریوان نسبت به پایش وضعیت کارت خود اقدام نمایند و در صورت عدم رفع مشکل در محل پرونده جهت بررسی دقیق‌تر به واحد بازرسی و شکایات استان ارجاع داده خواهد شد.