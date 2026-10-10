معاون بهداشت وزارت بهداشت در ابلاغی به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، از افزایش شاخص غربالگری سرطان سینه در کشور به ۲۳.۵ درصد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علیرضا رئیسی در ابلاغی به معاونان بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، بر ضرورت ارتقای پوشش غربالگری و تقویت خدمات تشخیصی و درمانی سرطان سینه تأکید کرد.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت، میانگین کشوری شاخص غربالگری سرطان سینه از ۲۱.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در این ابلاغ با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام و درمان به‌موقع در کاهش بار سرطان سینه، خواستار پایش مستمر عملکرد مراکز بهداشتی، شناسایی و رفع موانع اجرایی و تقویت هماهنگی میان معاونت‌های بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی شد.

رئیسی همچنین بر تسهیل دسترسی افراد واجد شرایط به خدمات تشخیصی و تخصصی با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌های حوزه سرطان و مشارکت بخش صنعت در قالب مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.

وی تقویت آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی، افزایش مشارکت گروه‌های هدف در برنامه غربالگری و گسترش همکاری‌های بین‌بخشی برای کنترل عوامل خطر سرطان را از دیگر اولویت‌های ابلاغ‌شده به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی برشمرد.