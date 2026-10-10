سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: رشته محل‌های جدید و اصلاحات (سری دوم) مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشتة آزمون‌های سراسری (کنکور) و دانشجو- معلم (تربیت معلم) و همچنین دفترچۀ راهنمای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: رشته محل‌های جدید و اصلاحات (سری دوم) مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشتة آزمون‌های سراسری (کنکور) و دانشجو- معلم (تربیت معلم) و همچنین دفترچۀ راهنمای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ منتشر شد.

پیرو انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته برای رشته‌های با آزمون و همچنین دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ و اطلاعیه تمدید و اصلاحات سری اول به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶، ضمن اعلام اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید (ذیل این اطلاعیه)، مربوط به دفترچه‌های راهنمای فوق‌الذکر،به اطلاع متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ می‌رساند،

متقاضیان می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنمای مذکور و مندرجات اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

همچنین متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ نیز می‌توانند با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، اصلاحات مندرج در اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته یا مشاهده و ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

رشته محل‌های جدید و اصلاحات (سری دوم) مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و دانشجو-معلم و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری