به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه وکیلی با اشاره به برگزاری رویداد ملی «ایران جان ـ مرکزی ایران» از ۲۵ مهرماه تا اول آبان، اظهار داشت: در این یک هفته باید از تمام ظرفیت‌های رسانه ملی، شبکه‌های تلویزیونی، شبکه‌های برون‌مرزی و فضای مجازی برای تمرکز بر استان استفاده شود تا ظرفیت‌ها، داشته‌ها و فعالیت‌های استان معرفی شود.

وی افزود: در این زمینه جلساتی با حضور معاونان برگزار و کارگروه‌هایی تشکیل شده است که یکی از آنها کارگروه محتوا با دبیری صدا و سیماست. کارگروه روابط عمومی‌ها نیز با پیگیری روابط عمومی استانداری فعالیت می‌کند و کارگروه پشتیبانی با مسئولیت معاونت توسعه استانداری تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده است.

استاندار مرکزی از تمام فعالان اقتصادی و مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی استان خواست از این فرصت با همکاری صدا و سیما استفاده کنند تا خدمت بهتری به استان و آینده آن ارائه شود.