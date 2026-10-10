به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، با عبور سامانه ناپایدار از منطقه، از عصر امروز به‌تدریج از میزان ابر‌ها در آسمان استان کاسته می‌شود و در طول شب، هوای نسبتاً سردی در بیشتر مناطق استان حاکم خواهد شد.

از فردا تا پایان هفته نیز جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود و دمای هوا به‌تدریج افزایش می‌یابد.

بارش شدید باران صبح امروز در شهرستان‌های گرمی و انگوت موجب جاری‌شدن سیلاب در معابر و مسیل‌ها، کندی تردد خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی و آب‌گرفتگی مناطق مستعد شد.