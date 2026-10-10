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امشب هوای نسبتاً سردی در بیشتر مناطق استان حاکم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، با عبور سامانه ناپایدار از منطقه، از عصر امروز بهتدریج از میزان ابرها در آسمان استان کاسته میشود و در طول شب، هوای نسبتاً سردی در بیشتر مناطق استان حاکم خواهد شد.
از فردا تا پایان هفته نیز جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود و دمای هوا بهتدریج افزایش مییابد.
بارش شدید باران صبح امروز در شهرستانهای گرمی و انگوت موجب جاریشدن سیلاب در معابر و مسیلها، کندی تردد خودروها در محورهای مواصلاتی و آبگرفتگی مناطق مستعد شد.