مردم فارس در تجمعات «شب‌های ایستادگی و اقتدار»، با حمایت از نیروی انتظامی، ایستادگی در برابر فشارهای اقتصادی را پشتوانه‌ای کلیدی برای تقویت نیروهای مسلح و مقابله با تهدیدهای خارجی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم ولایتمدار فارس با حضور در تجمعات «شب‌های ایستادگی و اقتدار» و گردهمایی در میادین و خیابان‌ها زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران،با قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی برای تأمین امنیت کشور، تأکید کردند که ایستادگی در برابر تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی، عاملی مؤثر در تقویت روحیه نیرو‌های مسلح است و این همراهی مردم، پشتوانه‌ای مهم در مواجهه قدرتمند با تهدید‌های خارجی محسوب می‌شود.