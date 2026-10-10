به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی اظهار کرد: طی امروز و فردا آسمان استان در برخی ساعات؛ ابری است و با توجه به وجود شرایط ناپایدار، احتمال بارش‌های پراکنده و رعد و برق‌های نقطه‌ای در برخی نقاط استان به‌ویژه نواحی شمالی و شرقی وجود دارد.

وی افزود: این بارش‌ها به‌صورت نقطه‌ای خواهند بود و احتمال دارد در یک منطقه رگبار نسبتاً شدیدی رخ دهد و در منطقه مجاور آن خبری از بارش نباشد؛ همین ویژگی، پیش‌بینی دقیق حجم بارش‌ها را دشوار می‌کند و لازم است شهروندان در ساعات اوج ناپایداری؛ از تردد در مسیل‌ها و ارتفاعات خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: دمای هوا تا روز یکشنبه تغییرات قابل‌توجهی ندارد و شرایط دمایی استان در این روز‌ها تقریباً ثابت باقی می‌ماند؛ اما از روز دوشنبه تا پایان هفته احتمال افزایش نسبی حدود ۲ درجه‌ای وجود خواهد داشت که این روند؛ دمای استان را کمی بالاتر از حد معمول این زمان از سال قرار می‌دهد.

رستمی اضافه کرد: با توجه به نوسانات دمایی پیش‌رو و سرد بودن هوا در ساعات شبانه به گروه‌های حساس، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود در ساعات شب و اوایل صبح که دما پایین‌تر است، لباس گرم همراه داشته باشند و از قرار گرفتن طولانی در فضای باز خودداری کنند.

وی در پایان افزود: با توجه به پایداری نسبی جو در روز‌های آینده، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های بزرگ استان وجود دارد و بهتر است افراد دارای بیماری‌های تنفسی نکات بهداشتی را رعایت کنند و برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی، گزارش‌های روزانه هواشناسی را از رسانه‌های رسمی دنبال کنند.