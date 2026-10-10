دعوت ورزشکار خراسان رضوی به اردوی تیم ملی پارادوچرخه سواری
«محمد صدرا آتشی»، دوچرخه سوار توان یاب خراسان رضوی به نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پارادوچرخه سواری دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس هیئت جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: صدرا آتشی جوان ۱۷ ساله از نظر گفتاری دچار کم توانی است و در رشته دوچرخه سواری جانبازان و توانیابان خراسان رضوی فعال است.
محمدمهدی آخوندی افزود: اردوی آمادگی تیم ملی پارادوچرخه سواری از ۲۵ مهرماه به مدت یک هفته در قزوین برگزار خواهد شد و آتشی تنها نماینده خراسان رضوی در این اردو است.
حدود ۵۰ ورزشکار در رشته دوچرخه سواری جانبازان و توانیابان خراسان رضوی فعال هستند.