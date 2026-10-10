میدان میوه و تره‌بار مهاباد، فراتر از یک مرکز عرضه کالا، این روز‌ها به قلب تپنده تأمین مایحتاج عمومی و یکی از کانون‌های اصلی اشتغال‌زایی در جنوب آذربایجان‌غربی تبدیل شده است؛ مرکزی که با فعالیت ۷۰ غرفه، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر، نقشی کلیدی در تنظیم زنجیره تأمین و کاهش قیمت محصولات کشاورزی در منطقه ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، «هیاهو»، «تلاش» و «زندگی»؛ این سه کلمه توصیف دقیق فضای حاکم بر میدان میوه و تره‌بار مهاباد در ساعات اولیه صبح است. جایی که پیش از آنکه شهر به طور کامل بیدار شود، چرخ‌های اقتصادِ خُرد آن به حرکت درآمده و صدای جابه‌جایی بار و چانه‌زنی بر سر کیفیت محصولات، نویدبخش یک روز کاری پررونق است.

این میدان به عنوان اصلی‌ترین مبدأ توزیع کالا‌های اساسی و تره‌بار در مهاباد، مقصد کامیون‌های باری از جای‌جای نقاط کشور است. روزانه حجم قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی، مرکبات و صیفی‌جات تازه از کانون‌های تولید به این میدان سرازیر می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، راهی سفره‌های شهروندان شود.

یکی از غرفه‌داران باسابقه این میدان می‌گوید: تمام تلاش ما این است که میوه و محصولات باکیفیت و تازه، بدون واسطه‌های غیرضروری به دست مردم برسد. اینجا محل کسب روزی حلال برای خانواده‌های بسیاری است.

نکته قابل تأمل در فعالیت این میدان، رویکرد سیستماتیک برای ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت‌هاست. مدیریت این مرکز با حذف واسطه‌های متعدد و برقراری ارتباط مستقیم با کانون‌های تولید محصول در سراسر کشور، توانسته است بخشی از زنجیره تأمین را در مهاباد بومی‌سازی کند. این اقدام نه تنها در کنترل نوسانات قیمت میوه و تره‌بار در سطح خرده‌فروشی‌های شهر مؤثر بوده، بلکه پایداری عرضه را در تمام فصول تضمین کرده است.

فعالیت ۷۰ غرفه و مغازه در این میدان، بستری برای اشتغال مستقیم حدود ۵۰۰ نفر فراهم کرده است؛ افرادی که هر کدام حلقه‌ای از زنجیره بزرگ تأمین و توزیع هستند؛ از رانندگان کامیون که محصولات را از مزارع دوردست به مهاباد می‌رسانند تا کارگران میدان و غرفه‌دارانی که نبض بازار را در دست دارند.

این میدان میوه و تره‌بار، تنها محلی برای داد و ستد نیست؛ بلکه آینه‌ای از جریان زندگی در مهاباد است. هر صبح، در میان هیاهوی این میدان، چرخ‌های اقتصاد محلی یک بار دیگر با قدرت می‌چرخد تا نشان دهد که در کنار زیرساخت‌های کلان، بازار‌های محلی و فعالان این عرصه چگونه می‌توانند امنیت غذایی و معیشت یک منطقه را به شکلی پویا تأمین کنند.